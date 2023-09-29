İstanbul'da sağanak: Alt geçidi su bastı

Kentte dün aralıklarla gün boyu etkisini gösteren sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

Kaynarca Alt Geçidi'nde biriken su yüzünden bir sürücü aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan kişi bir süre bekledikten sonra yolun kenarındaki demir korkulukların bulunduğu duvara atlayarak kendini kurtardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde de oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yollarda kalırken bazıları da ilerlemekte zorlandı.

Yollarda biriken suyun denize akması sonucu Pendik Marina'da su üzerinde çöp birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle Çekmeköy Madenler mevkisi ile Kartal Samandıra'da yolun kayganlaşması sebebiyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde yağış sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.