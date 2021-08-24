Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.