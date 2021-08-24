Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı iller için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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