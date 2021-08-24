Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde ağaçlandırma teknikleriyle yangınlarda zarar gören orman alanlarını yeniden yeşertmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fidanlıklarda ısı, nem ve gübre dengesine dikkat edilerek büyütülen 273 milyon fidan, yurdun dört bir yanında hem orman yangınları ile zarar gören alanlara hem de ormanlaştırılan alanlara dikilecek. ​

Genel Müdürlük, çam, sedir, ladin, ardıç, servi gibi ibreli; meşe, kayın, akçaağaç, ıhlamur, kestane, dişbudak, çınar gibi yapraklı; badem, ceviz, zeytin, alıç, hünnap, keçiboynuzu, iğde, kuşburnu gibi gelir getirici türler de yetiştiriyor.

1000'in üzerinde farklı türde üretim yapılıyor

Lavanta, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik özellik taşıyan bitkilerin yanında, gül, ateş dikeni, defne, zakkum, taflan, şimşir gibi süs bitkisi olaraktan kullanılan çalılar ile tuz çalısı, bozkırotu gibi erozyon önleyici ve yem bitkileri türlerinden toplam 1000’in üzerinde farklı türde fidan üretimi yapılıyor.

​Orman yangınlarının izlerini silmek ve zarar gören alanları yeniden yeşertmek için Türkiye genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu 137 orman fidanlığında 2021 yılı için 1000’in üzerinde farklı türde 273 milyon fidan üretimi gerçekleştirdik.

Peyzaj çalışmaları için de üretim yapılıyor

Dünya standartlarına uygun teknolojileri kullanarak üretim yapan OGM, fidanlıklardaki ürünlerin büyük bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanırken, özel sektör fidancılığının ara ve atlık ürün ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların peyzaj çalışmaları için de üretim yapan fidanlıklar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararına istinaden belediyeler, askeri birlikler, okullar ve diğer kamu kuruluşlarına 2008 yılından bu yana bedelsiz fidan dağıtımları yapıyor.

İlkbahar döneminde 23,2 milyon fidan bedelsiz verildi

2020 yılı dahil 287.5 milyon adet bedelsiz fidan dağıtan OGM, 2021 yılı ilkbahar döneminde 23.2 milyon adet fidanı bedelsiz verdi.​​