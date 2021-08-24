Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 12:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçak avlanan 350 kilogram istavrite el konuldu
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimde yasak dönemde avlanan 350 kilogram istavrite el konuldu.
İstanbul'da ekipler, bugün Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı.
Denetimde yasak dönemde, boy yasaklarına aykırı olarak yakalanan 10 kasa ve 8 kutu, toplam 350 kilogram istavrite el konuldu.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verildi. Karar üzerine balıklar, sosyal yardım kurumuna bağışlandı.
Etiketler: İstanbul Kaçak Avcılık
Sıradaki Haber
Mardin'de 10 mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz