Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar mevkiinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir Edremit yangınının saat 11.30 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.