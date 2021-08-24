Kaz Dağları yangını kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir Edremit yangınının saat 11.30 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.
Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar mevkiinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir Edremit yangınının saat 11.30 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
BALIKESİR EDREMİT YANGINI BUGÜN SAAT 11.30 İTİBARİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 24, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/hd0qmzZcRe