Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de 10 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Midyat ilçesinde 10 mahalle, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Bugün başlayan karantina 7 Eylül'de sona erecek.
Midyat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Ortaca, Sivrice, Yayvantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinde, COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Karantina, bugün saat 19.30'da başlayıp 7 Eylül günü saat 05.00'te sona erecek.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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