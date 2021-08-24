Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Ortaca, Sivrice, Yayvantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahalleleri karantinaya alındı.

Midyat İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı açıklamada, karantina kararının sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı belirtildi.

Karantina, bugün saat 19.30´da başlayıp 7 Eylül günü saat 05.00´te sona erecek.

Mardin kırmızı kategoride

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 100 binde 466 vaka oranıyla Mardin kırmızı kategoride yer alıyor. Mardin nüfusunun yüzde 65,81'i ise henüz aşısını olmadı.