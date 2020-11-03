Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında; Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahında önemli bir kavşak noktasında yer alan Bayburt’taki birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Bayburt Kalesi'nde, 2017 yılında restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Türkiye'nin en büyük 3'üncü kalesi olma özelliği taşıyan yapıda 3 yıldır süren çalışmalarda; 1'inci Justinianus dönemine tarihlenen 2 sarnıç yapı ile 11'inci yüzyıla tarihlenen kilisenin plan özelliklerinin yanı sıra Roma ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda seramik eser, ok ucu ve pipo bulundu.

Çalışmalarda çok sayıda eser bulundu

Sarnıçlar ve kilise ile 1 konut gün yüzüne çıkarıldı. Kale ve çevresinde, han, hamam, cami ve bedesten gibi eserlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda bölgeden, 19 envanterlik, 44 etütlük eser ve 100 buluntuya ulaşıldı.

Çini çalışmaları 2 yıl sürdü

Yapılan çalışmaların ardından geçmişte Bayburt Kalesi’nin surları üzerinde yer alan 800 yıllık çini süslemeleri de 10 santimetrekarelik kırık örnekten yola çıkılarak yeniden üretildi.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bayburt Müze Müdürlüğü tarafından çinilerin aslına uygun şekilde üretimi ve yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yaklaşık 2 yıl sürdü.

Yetkililer, çinilerin renk, boyut ve desenlerinin doğru biçimde saptanmasına yönelik antik kaynaklar, çini yuvaları, kazılardan elde edilen seramik parçalar ve sur yüzeyinde kalan 10 santimetrekarelik kırık parçadan yola çıktı.

İncelemeler sonucu farklı renk ve motiflerde karar kılındı. Üzerlerinde Türk İslam medeniyetinden ince detayların olduğu çinilerin üretimi için de İznik tercih edildi. Farklı renk ve boyuttaki çiniler, aslına uygun şekilde yeniden üretilerek, yerlerine konulmaya başlandı.

“Çalışmalar bir ay içerisinde tamamlanacak”

Çalışmaların titizlikle yapıldığını ifade eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "800 yıllık motifleri aslına uygun bir şekilde Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan aldığımız karar ve oradaki hocalarımızın desteğiyle ortaya çıkardık, bu motiflere ulaştık. Yaklaşık bir ay içerisinde Bayburt Kalesi, çini motiflerine kavuşacak. Bayburt Kalesi için daha yapacağımız çok hizmetler olacak" dedi.