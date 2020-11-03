Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep’te midibüs devrildi: 14 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mustafa T. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 09:07
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