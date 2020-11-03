Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan tsunamiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde depremin ardından çekilen deniz, bir süre sonra ilerlemeye başlıyor
O anlar, sahilde bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.
Tsunaminin geldiğini gören vatandaşlar, korkuyla kaçmaya başlıyor
Tekneleri sürükleyen su sahilin kenarında bulunan parkın içine kadar ilerliyor.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 09:51
Sıradaki Haber
Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz