Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da seyir halindeyken lastikleri alev alan otomobil yandı. Araçtaki 3 kişi kendilerini dışarı atarak son anda kurtuldu.
İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’nda dün saat 22.00 sıralarında Bursa'ya doğru gelen otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
Lastiklerden motor kısmına sıçrayan alevler kısa sürede otomobili sararken otomobilde bulunan 3 kişi araçtan atlayarak kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Otomobilin hurdaya döndüğü yangın nedeniyle otoyolda uzun araç konvoyları oluştu.
Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
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