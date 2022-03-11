Bayburt-Erzurum kara yolunda çığ: Ulaşıma kapandı
Yurdun büyük kesiminde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi.
Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kara Yolları 121. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkiinde araçların geçişine izin vermiyor.
Erzurum'da yoğun kar ve tipi
Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinde trafiğe kapatıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolundaki Çirişli Geçidi'nde de ulaşım sağlanamıyor.
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