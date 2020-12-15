Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da silahla yağma suçundan aranan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'da hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı.
Batman İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğünün arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan aranma kaydı ve toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı.
Gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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