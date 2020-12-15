Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.

Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü seferlerin tamamı aynı gerekçeyle iptal edilmişti.