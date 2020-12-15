Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarın yapılacak seferlerden 3'ü iptal edildi.
Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe'den 05.00 ve 09.00 ile Gökçeada'dan 07.00 seferinin yapılamayacağını duyurdu.
Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü seferlerin tamamı aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
Etiketler: Ulaşım
Son Haberler
- 15:44
- 15:39
- 15:33
- 15:13
- 15:25
Sıradaki Haber
Kayseri’de sağlıkçılar için "Size minnettarız" yazıları asıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz