Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da bir evde kumar oynatıldığı tespit edildi. Evdeki 14 kişiye toplamda 32 bin 25 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şabanözü ilçesi Gümerdiğin Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı tespit edildi.
H.K. ve E.K'ye ait binada yapılan aramada, evde 14 kişinin bulunduğu, bunlardan 9'unun kumar oynadığı belirlendi.
Evdeki 14 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin lira ceza verildi. Kumar oynayan 9 kişiye de ayrıca 11 bin 25 lira ceza uygulandı.
Ev sahiplerine de kumar için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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