Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alay beldesinde izinsiz kazı yürütüldüğü ihbarı üzerine bir eve operasyon düzenlendi.
Ekipler, evin altına kazılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünelde, 9 plastik kova, çapa, demir manivela, 3 kürek, 2 kazma, yaklaşık 5 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip, metre, 12 kalem pil, el ve baş feneri, 3 projektör ile uzatma kablosu ele geçirdi.
Operasyonda, izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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