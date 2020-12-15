Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta yoğun sis
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Zonguldak'ta yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, Zonguldak-İstanbul kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
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