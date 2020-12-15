Meteorolojik kuraklık haritalarında Türkiye'de ilk 10 il arasında yer alan Yozgat'ta son yılların en kurak mevsimi yaşanıyor. Uzun yıllardır yıllık yağış ortalamasında metrekareye düşen oran 562 kilogram olan kentte, 2020 yılında bu oran 410 kilograma düştü. Kentte içme suyu ve tarım alanlarının sulamasının karşılandığı baraj ve göletlerde de su seviyesi hissedilir derecede düştü.

1993 yılında yapımı tamamlanan ve 1994 yılında tam doluluk oranına ulaşan Gelingüllü Barajı'ndaki su seviyesi de tarihinin en düşük seviyesine ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Baraj havzasında suyun yaklaşık 10 metre çekilmesi ile birlikte 26 yıl önce su altında kalan Esenli köyünün eski yerleşim alanı gün yüzüne çıktı. Havzada bulunan iki okul binası, belediye binası, caminin bir kısmı ve mezarlık görülmeye başlandı.

Eski köylerini ziyaret ettiler

Barajın yakınına taşınan 310 hane, 760 nüfuslu Esenli köyünün sakinleri, suların çekilmesi ile eski köylerine bakıp anılarını tazeledi. Vatandaşlar, 26 yıl aradan sonra yakınlarına ait olan mezarları ziyaret edip, dua okudu.

[Fotoğraf: DHA]

Muhtar Osman Korkmaz, havaların kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesinin azaldığını ve eski yerleşim yerlerinin ortaya çıktığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Doğup büyüdüğümüz yerleri görmek bizleri ister istemez hüzünlendiriyor. Ortaya çıkan bu binalar, yerleşim alanları bizim özgeçmişimiz ancak sular altında kaldı. Sular çekilince binaların tekrar ortaya çıkması bizi duygulandırıyor. Suların çekilmesiyle birlikte belediye binası, 2 cami, 2 okul ve köyün bakkalı olan binalar görünür hale geldi."