Denizli'de bir kişi eşini trafik kazasında kaybetti. Eşinden geriye cep telefonu ve o telefonda kayıtlı fotoğraf, video kayıtları ile elektronik postaları kaldı.

Ancak eşinden hatıra kalan o kayıtların depolandığı ilgili hesaplara erişim izni yoktu. Ulaşabilmek için de mahkemeye başvurdu.

İlginç dava başvurusu Denizli 4'ncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapıldı. Davacı, eşine ait dijital verilerin depolandığı hesabın miras kabul edilerek kendisine erişim izni verilmesini talep etti. Mahkeme, talebi özel hayatın gizliliği gerekçesiyle reddetti.

İstinaf, davacıyı haklı buldu

Dava, İstinaf Mahkemesine taşındı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncu Hukuk Dairesi, dijital miras talebinde bulunan davacıyı haklı buldu. Davanın yenilenmesi yönünde görüş bildirdi.

Kararda, günümüzde dijital mal varlığının inkar edilemez bir gerçeklik olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası ödemelerde kullanılan kripto paralar, sosyal medya platformlarından elde edilen reklam gelirleri ve üyelik ücretleri, dijital mal varlığına örnek gösterildi.

Ölen kişiye ait mal varlığı tespitine dijital mal varlığının da dahil edilmesi gerektiği kaydedildi. Dijital mal varlığı ve dijital miras konularında yasal boşluğa da dikkat çekildi.