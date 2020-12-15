Van Büyükşehir Belediyesi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 'Katı Atık Entegre Tesisi Projesi'ni hayata geçirdi. Yıllardır çöplerin rastgele döküldüğü Van-Özalp kara yolundaki alanda kurulan tesiste, kent merkezi ve ilçelerin çöpünden enerji üretiliyor.

Entegre tesisine getirilen çöpler, son teknolojik makinelerle ayrıştırıldıktan sonra elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Proje sayesinde, çöpten elde edilen enerjiyle 14 bin haneye elektrik verilirken, projenin ikinci aşamasının tamamlanmasıyla 35 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedeflendi. Proje ile daha önce çöpün biriktirildiği 20 hektarlık alanın ıslah edilmesi çalışmalarına da devam ediliyor.

Çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor

Katı Atık Yönetim Şube Müdürü Murat Türlü, ilçelerden toplanan çöplerin aktarma istasyonlarından ana merkeze bekletilmeden götürüldüğünü anlatarak, "Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de bu çöplerden enerji elde ediliyor. Yapılan bu hizmet ile de yıllardır Van için büyük sorun olan çöp sorunun da önüne geçmiş olduk. Çevreye duyarlı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar devam edecek" dedi.