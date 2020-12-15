Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da milli parkta avlananlara 42 bin 41 lira para cezası
Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde, milli parkta ses cihazı kullanıp avlanan 6 kişiye 42 bin 41 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, milli parkta avlandıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada, ses cihazı kullanıp av tüfeğiyle turna vuran 6 kişiyi yakaladı.
Yanlarında 2 pompalı tüfek bulunan 6 kişiye, toplam 42 bin 41 lira ceza verildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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