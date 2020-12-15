Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Son yağışlarla Kazdağları'ndaki dereler yeniden akmaya başladı
Balıkesir'de son 4 günde en çok yağışı Kazdağı Milli Parkı aldı. Son yağışlarla birlikte dağdaki birçok dere de akmaya başladı.
Sonbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle Kazdağları'ndaki birçok derede su azalmıştı. Son 4 gündeki yağışların ardından derelerde su yeniden akmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, son 4 günde Kazdağı Milli Parkı'nda metrekareye 217 kilogram yağış düştü. Kazdağları, Balıkesir il genelinde de en çok yağışı alan yer oldu. Edremit ilçesinde ise metrekareye 136 kilogram yağış düştü.
Etiketler: Sağanak Yağış Meteoroloji
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