Sonbahar mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle Kazdağları'ndaki birçok derede su azalmıştı. Son 4 gündeki yağışların ardından derelerde su yeniden akmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, son 4 günde Kazdağı Milli Parkı'nda metrekareye 217 kilogram yağış düştü. Kazdağları, Balıkesir il genelinde de en çok yağışı alan yer oldu. Edremit ilçesinde ise metrekareye 136 kilogram yağış düştü.