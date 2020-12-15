Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fabrikanın bacasında yangın çıktı, 2 işçi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'daki bir tekstil fabrikasının baca filtresinde çıkan yangında 2 işçi dumandan etkilendi. İşçiler hastaneye kaldırıldı.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca filtrelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine fabrikadaki işçiler tahliye edildi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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