Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Saraycık köyünde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda, satışa hazır 24 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanmaya yarayan 3 aparat ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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