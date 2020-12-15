Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar’da balkon çöktü: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar’da 5 katlı binadaki 3 balkon çöktü, 2 kişi yaralandı.
Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın 4 ve 5'inci katlarındaki balkonlar çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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