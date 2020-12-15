Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınında mücadelenin ve fedakarlığın timsali olarak görülen sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için kentin dört bir yanındaki bilboardlara "Size minnettarız" yazıları asıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, salgında en önde mücadele veren sağlık çalışanlarına ve bu süreci yönetmek için fedakarca çalışan Sağlık Bakanı Koca'ya toplum olarak çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

"Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız"

Bilboardların asılmasının amacına değinen Büyükkılıç, "Sürecin başından bu yana sağlık çalışanlarımızın gayretli özverisiyle halkın bilinçli tutum sergilemesi için sürekli bilgilendirmelerde, uyarılarda bulunan Sağlık Bakanımızın çabası her türlü takdirin üzerinde. Hem şahsım hem de şehrim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Hem sağlık çalışanlarımıza hem de Sağlık Bakanımıza minnettarız. Ülke olarak birlik ve beraberliğin en çok sağlanması gereken bu dönemde sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da bu böyle devam edecek." dedi.

Vatandaşlar da Büyükkılıç'ın gösterdiği duyarlılığın, kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.