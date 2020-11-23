Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman 45 güvenlik korucusu göreve başladı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Sason ilçesinde güvenlik güçlerinin yanında yer alacak 45 güvenlik korucusu yemin ederek görevine başladı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 45 güvenlik korucusu, 7. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda yapılan törende yemin ederek göreve başladı.
Güvenlik korucularına belgeleri Kaymakam Samet Serin tarafından verildi.
Törene, 7. Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Madenüs katıldı.
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