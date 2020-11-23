Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, zeytinlikte yangın çıktı. İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte söndürüldü.
Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda saat 15.20 sıralarında yangını çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere karadan 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ile müdahale edildi. Alevler 1 saatte yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
İlk belirlemelere göre 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.
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