Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan 10 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'u tutuklandı. Aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek, 6 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kilo 299 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yapan kişilerin faaliyetlerini takip ederek, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
10 kişi tutuklandı
Operasyonda yakalanan 16 zanlının adreslerindeki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, bu silahlara ait 1219 fişek, 14 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 279 gram esrar ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Geçici konaklama merkezi depremzedeleri ağırlamaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz