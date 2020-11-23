Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yapan kişilerin faaliyetlerini takip ederek, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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10 kişi tutuklandı

Operasyonda yakalanan 16 zanlının adreslerindeki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, bu silahlara ait 1219 fişek, 14 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 279 gram esrar ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.