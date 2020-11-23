Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim'de Tunceli Valiliğinin talimatıyla yeniden başlatılan arama faaliyetleri günlerce sürdürüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında ekipler 17 kilometre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde aramalar gerçekleştirdi.

Özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalar kapsamında 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullandı.

Baraj gölünde, kıyıya yakın alanlarda ve baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde su altı ve üstünde arama yapan ekipler, çalışmalardan netice alınamaması üzerine arama faaliyetlerini sonlandırdı.