Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta koronavirüs ile mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 51 kişiye 19 bin 992 lira ceza kesildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında artan hasta ve can kayıpları sebebiyle ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Sivas'ta hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Emniyet bölgesinde 44 kişiye 17 bin 248 lira, jandarma bölgesinde ise 7 kişiye 2 bin 744 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs
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