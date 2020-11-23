Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında artan hasta ve can kayıpları sebebiyle ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Sivas'ta hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Emniyet bölgesinde 44 kişiye 17 bin 248 lira, jandarma bölgesinde ise 7 kişiye 2 bin 744 lira para cezası uygulandı.