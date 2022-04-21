Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz’de rüzgarın, batıda kuzey ve kuzeybatıdan, doğuda batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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