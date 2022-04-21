Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 08:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 24 taşınmazın acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1 ve 2 barajlarının yapımı amacıyla 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi'nde 6, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 7, Oruçbeyli Mahallesi'nde 10 ve Karaçalı Mahallesi’nde 1 taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Etiketler: Tekirdağ Barajlar Resmi Gazete Kamulaştırma
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