Başörtülü kadınlara saldıran zanlı yakalandı

Polis ekiplerince ilçedeki Bağdat Caddesi'nde bir kadının yoldan geçen başörtülü bir kişiye saldırdığı belirlendi.

Yoldan geçen başka bir başörtülü kadını da kovaladığı anlaşılan şüpheli, caddedeki araçlara da tekme attı.

İhbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan polis, zanlının kimliğinin S.J. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli S.J. emniyete götürüldü.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinin yazılı açıklamasında, bugün saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir kadının çevredeki insanlara saldırmasıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J. isimli kadın Esenyurt ilçesinde gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.