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Türkiye
DHA 08.11.2023 12:52

Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te evinin önünde oynarken başına yorgun mermi isabet eden Tuğrul Fırat Gökalp, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, evinin önünde oynarken bir anda yere yığıldı. Yakınlarının yerde hareketsiz bulduğu Gökalp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrolde başına mermi isabet ettiği belirlenen Tuğrul Fırat Gökalp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tuğrul Fırat Gökalp, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Tuğrul Fırat Gökalp'in cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bu arada, polis ekipleri Tuğrul Fırat Gökalp’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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