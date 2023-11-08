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Türkiye
AA 08.11.2023 11:53

Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yaklaşık yüzde 65'i yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da, ağır hasarlı 10 bin 694 yapıdan 6 bin 800'ünün yıkımı gerçekleştirildi.

Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yaklaşık yüzde 65'i yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen yıkım çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı yapıların yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki yapılarda yaşayanlar da tahliye ediliyor, daha sonra uzman ekiplerin gözetimi ve güvenlik önlemleriyle iş makineleri çalışma yürütüyor.

Bugüne kadar toplam 10 bin 694 ağır hasarlı yapıdan 6 bin 800'ünün yıkımı tamamlandı.

"Depremin bıraktığı bütün izleri şehrimizden silmeye çalışacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, ağır hasarlı yapıları hızlı bir şekilde yıkarak, enkazı kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremden sonra ilk olarak acil olan 102 yapının yıkıldığını ifade eden Önalan, "Şu an itibarıyla ağır hasarlı 10 bin 694 yapıdan 6 bin 800'ünü yıkıp enkazını kaldırdık. Bu da kent genelindeki yıkımların yaklaşık yüzde 65'ine tekabül ediyor. İl merkezinde ise bu rakam yaklaşık yüzde 72'lerde. İnşallah kısa sürede bütün yıkımları yapıp, enkazlarını kaldıracağız. Depremin bıraktığı bütün izleri şehrimizden silmeye çalışacağız." dedi.

"İnsanlarımızı güvenli ve huzurlu evlerine kısa sürede kavuşturacağız"

Yıkım çalışmaları sırasında vatandaşların rahatsız olmaması için de özen gösterildiğine işaret eden Önalan, yıkımların kontrollü yapıldığını kaydetti.

Önalan, "Yıkılacak binanın yanındaki ve çevresindeki binaların da boşaltılması sağlanıyor. İnsan sağlığı ve çevre açısından güvenlik tedbirleri alınıyor. İnşallah kısa sürede bu yıkımları tamamlayacağız, bu mağduriyeti ortadan kaldıracağız. İnsanlarımızı yeni konutlar yaparak güvenli ve huzurlu evlerine kısa sürede kavuşturacağız." diye konuştu.

Süreci hızlandırmak için gayret gösterdiklerini belirten Önalan, şehir merkezindeki çok katlı yapılar yıkıldıktan sonra kırsalda da hızlı şekilde yıkımları tamamlayacaklarını kaydetti.

Elazığ'da, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve tedbiren boşaltılan bir bina, Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çökmüştü. Depremin ardından kentte yürütülen hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı 10 bin 694 yapı tespit edilmişti.

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