İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İsteks Dokumacılar Sanayi Sitesi'nde, plastik madde imalatı yapan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan iş yerine de sıçradı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerlerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yanan fabrika ise havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA, İHA