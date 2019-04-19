Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin yeni sosyal konut projesine ilgi yoğun...

Başvurular 640 bine ulaşmış durumda.

Başvurular için son gün bugün

Konutlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana başta olmak üzere 67 şehirde inşa edilecek.

Başvurular bu akşama kadar Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılabilecek.

Başvuru için kriterler

2 artı 1 konutlar için başvuru bedeli 500 lira. Ayrıca 25 yaşından büyük olmak ve hane gelirinin 4 bin 500 lirayı aşmaması gerekiyor.

3 artı 1 konutlar için ise 1000 lira başvuru bedeli alınacak. Tek şart da başvuran kişinin 18 yaşından büyük olması. Ayrıca başvuranların aynı adreste en az bir yıl ikamet etmesi de gerekiyor.

Taksitler 388 liradan başlıyor

TOKİ'nin konutlarında taksit tutarı kiradan düşük tutuldu. Aylık taksitler 388 liradan başlayacak, vade 20 yıla kadar uzatılabilecek.

2+1 evlerin fiyatları 116 bin liradan, 3+1 evlerin fiyatı ise 170 bin liradan başlıyor.

Dairelerin büyüklükleri 75 metrekareden başlıyor, 128 metrekareye kadar çıkıyor.

Konutların kura çekilişi mayısta

Emeklilere yüzde 25, engellilere yüzde 5, şehit aileleri ve gazilere yüzde 10 kontenjan ayrıldı.

3 bin 500 konutun ihalesi tamamlandı. Başvurular bittikten sonraki 100 gün içerisinde 10 bin konutun ihalesi daha yapılacak. Sosyal konutların inşasına hemen başlanacak. Projedeki konutların kura çekilişi mayıs ayında yapılacak.

Kaynak: TRT Haber