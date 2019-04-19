İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada 34 SG 2722 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, kafasını yol kenarındaki ağaca çarptı. Motosiklet de otomobilin altına girerek sürüklendi.

Kaza sonucu 400 metre sürüklendiler

Kazaya karışan otomobil ise sürüklediği motosikletle yaklaşık 400 metre ileride başka bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü yaralanırken, otomobildeki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki yara almadan kurtulan 2 kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaklaşık yarım saat aksayan trafik, hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA