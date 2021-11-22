Arnavutköy-Kayaşehir yolu üzerinde seyreden İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otobüs, refüje çıkarak durabildi.

Kaza nedeniyle yolun gidiş ve geliş yönlerinde birer şerit trafiğe kapandı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve İBB Yol Yardım ekipleri geldi. Ekipler, başka bir kaza yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.