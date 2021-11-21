Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, başı kopmuş erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğunu belirleyen ekipler, kopan başı da ormanlık alanda buldu.

Köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.