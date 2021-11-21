Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA-İHA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ormanlık alanda 70 yaşındaki kişinin başı kopmuş cansız bedeni bulundu.
Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Olay yerine gelen ekipler, başı kopmuş erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğunu belirleyen ekipler, kopan başı da ormanlık alanda buldu.
Köylülerin ifadesine de başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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