Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de temeli kayan bina nedeniyle 5 apartman tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazısı esnasında yan apartmanda oluşan kayma nedeniyle çevrede bulunan 5 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilenlerin bir kısmı yakınlarına giderken, bir kısmı da otellere yerleştirildi.
Tersane Mahallesi'nde yapımı devam eden bir apartmanın inşaatı sırasında yan binada kayma meydana geldi.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
5 apartman tahliye edildi
Yetkililerce yapılan incelemenin ardından inşaatın etrafında bulunan 5 apartmandaki 55 daire tahliye edildi.
Tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bir kısmı da inşaat firması tarafından otellere yerleştirildi.
Teknik ekip tarafından yapılan hassas ölçümlerin ardından 2 apartmanın arasına metal destek yerleştirilerek binalar sabitlendi.
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