Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tünel inşaatında iş kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tünel inşaatında üzerlerine demir kalıp devrilen 3 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkisinde yapımı süren tünel inşaatında çalışan işçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle demir kalıplar devrildi.
Kazada Sinan K, Doğan S. ve Hamdullah D. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İş Kazaları Malatya
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