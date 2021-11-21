Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde artacak. Hafta başından itibaren birçok bölgede sağanak etkili olacak. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, pazartesi günü akşam saatlerinde Ege kıyılarında, Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışın etkisini göstereceğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Salı günü için Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağışların görülmesini bekliyoruz. Yağışlar yer yer kuvvetli olarak görülecek. Bununla birlikte yine Akdeniz'de Antalya çevrelerinde de kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz."

Gece-gündüz sıcaklık farkları azalıyor

Yeni haftada, 3 büyük ilde gece-gündüz sıcaklık farkları azalacak. Yavuz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ankara'da 16 dereceyle başlayıp çarşamba, perşembe günü 10 derecelere kadar düşecek. Fakat gece sıcaklıkları artacak, 5-6 derecelerde olacak. İstanbul için de aynısını söyleyebiliriz 16 dereceden başlayıp 13-14 dereceye kadar düşüyor ama gece sıcaklıkları 10 derece civarında. İzmir'de 21 dereceden başlayıp 17-18'e düşüyor gece sıcaklığı. 13-15 derece arasında seyredecek."

Hafta başından itibaren iç ve doğu bölgelerde sis hakim olacak.