Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alanya açıklarında deprem
Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
4 büyüklüğündeki deprem, 37,58 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 21, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 52.12 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 21.11.2021, 23:35:43 TSİ
Enlem : 36.2558 N
Boylam : 31.3445 E
Derinlik : 37.58 km
Detay : https://t.co/2rAyKTk2w2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Akdeniz Bölgesi Antalya Deprem
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