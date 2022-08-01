Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
[Fotograf: AA]
Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.
Bartın Irmağı'nın en büyük kolu olarak bilinen Gökırmak mevkisinin Potbaşı bölgesindeki ırmakta suyun yüzeyine çok sayıda telef olmuş balık çıktı.
Durumu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere ırmaktan numune alınarak laboratuvara gönderildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Etiketler: Bartın
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