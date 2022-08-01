Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, dünyada son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Dünya çapında, 2020'de afetlerden kaynaklı 210 milyar doları bulan ekonomik kaybın yüzde 60'ı tarım sektöründe gerçekleşti.

Türkiye de son yıllarda yangın, sel ve kuraklık afetlerinden büyük zarar gördü. Tarımsal üretim alanlarının son yıllarda afetlerden etkilenme oranının ortalama yüzde 10'un altında seyretmesine rağmen, kuraklık, sel ve yangınların fazla olması nedeniyle etkilenme ortalama yüzde 30 civarında oldu.

"Meteorolojik olaylar başta olmak üzere sigortalanabilir"

TARSİM kapsamında kuruluşundan bugüne kadar, üreticilerin ürünlerine zarar veren meteorolojik olaylar başta olmak üzere sigortalanabilir ve ölçülebilir tüm risklerin kapsama alınması yönünde yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Teminat kapsamı, risk ve ürün bazında her yıl genişletiliyor. Kuruluşunda bitkisel ürün sigortalarında, sadece dolu, fırtına, hortum, heyelan, yangın, deprem durumlarını kapsayan "dolu paket riskleri" ile sigortacılığa başlayan tarım sigortaları, ilerleyen dönemlerde sel ve su baskını riskini de kapsadı.

Buğdayda İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası 2017'de başlatıldı. 2021'den itibaren (buğday, arpa, yulaf, tiritikale, çavdar, nohut, kırmızı-yeşil mercimek ürünleri ile sertifikalı tohumluk ürünler) uygulama "Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası" olarak revize edildi.

Mayıs 2021'de iklim değişikliği kaynaklı Akdeniz sahil şeridinde, hava sıcaklığının uzun süre 40 derecenin üzerinde devam etmesi, ardından da gelen soğuk havanın mandalina, portakal, altıntop ve bazı limon çeşitleri ile üzümde zarara yol açması, TARSİM'in kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, "sıcak hava zararı teminatı" 2021 yılında TARSİM kapsamına alındı.

Gelir Koruma Sigortası

Dünyada gıda fiyatlarında artan dalgalanmalardan üreticilerin korunabilmesi amacıyla Gelir Koruma Sigortası Projesi başlatıldı.

Hem verim düşüşü (her türlü afete karşı) hem de fiyat azalış riskine karşı üreticileri koruyan Gelir Koruma Sigortası ile verim düşüşleri ve fiyat dalgalanmalarından doğabilecek gelir kaybı riski teminat altına alınıyor.

Konya'nın Cihanbeyli, Karatay ve Kadınhanı ilçelerinde uygulanan pilot projeyle, ekmeklik ve makarnalık buğdayda verim değişimi ve fiyat dalgalanmalarına bağlı gelir kaybı riski "Gelir Koruma Sigortası" ile teminat altına alındı.

Gelir Koruma Sigortası, 2022 üretim sezonunda Konya'nın tamamında, 2023 üretim sezonunda da tüm Türkiye'de uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özellikle ülkede tarımsal üretimin temelini oluşturan küçük aile işletmelerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı daha hassas olduğu belirtmiş, çiftçilere sigorta yaptırmalarını önerisinde bulunmuştu.