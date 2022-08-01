Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpek kurtarıldı
Emirgan’da denize düşerek iskelenin altında mahsur kalan köpek, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması ile kurtarıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin DEGAK ekipleri tarafından kurtarılma görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
#SahilGüvenlik'e bağlı #DEGAK-04 ekiplerimiz #Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2022
Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor❤️
Ekiplerimizi yürekten kutluyorum⚓️#İstanbul,can dostlarımızla güzel????@sahilguvkom pic.twitter.com/laVJnrYrpK
Vali Yerlikaya paylaşımında, `Sahil Güvenlik'e bağlı DEGAK-04 ekiplerimiz Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı. Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor. Ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İstanbul, can dostlarımızla güzel` ifadelerini kullandı.
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