İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin DEGAK ekipleri tarafından kurtarılma görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, `Sahil Güvenlik'e bağlı DEGAK-04 ekiplerimiz Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı. Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor. Ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İstanbul, can dostlarımızla güzel` ifadelerini kullandı.