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Dünya
AA 01.05.2024 00:34

İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Refah'ta bir eve düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail'e ait savaş uçakları, Refah'ın merkezinde yer alan Eş-Şabura Mahallesi'nde Ebu Gali ailesine ait evi bombaladı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynaklar, yaralıların kentteki Kuveyt Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bilgisini verdi.

Öte yandan İsrail'in Refah'ın doğusundaki Ebu Halave semtini hedef aldığı ve burada El-Hessi ailesine ait bir su deposunun vurulduğu, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri kentin doğu bölgelerine yönelik saldırılarını da yoğunlaştırdı.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

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