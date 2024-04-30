Filistin'den ABD'nin Netanyahu'ya desteğine vurgu

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, bugün Netanyahu'nun, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söylemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Ebu Rudeyne, "İsrail lehine taraflı ve ahlak dışı ABD desteği olmasaydı; Netanyahu, Filistin halkına yönelik saldırıyı sürdürmekte ve daha fazla soykırım uygulamakta ısrar ederek uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka meydan okumaya cesaret edemezdi.” dedi.

ABD'nin körü körüne Tel Aviv yanlısı taraf tutarak İsrail'i ceza almaktan ve uluslararası meşruiyete boyun eğmekten korumasının, ABD yönetiminin binlerce Filistinlinin hayatına mal olan suçlarında Netanyahu'nun suç ortağı haline geldiğini kanıtladığını ifade eden Ebu Rudeyne, devam eden soykırımdan tamamen ABD'yi sorumlu tuttu.

Ebu Rudeyne, Amerikan yönetimini, derhal müdahale ederek özellikle İsrail'in (tüm bölge ve dünyaya çok tehlikeli yansımaları olacak) Refah'a kara saldırısı düzenlemesini engellemek başta olmak üzere İsrail yetkililerini suçlarına son vermeye mecbur etmeye çağırdı.

Sözcü Ebu Rudeyne, ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını sürdürmesini önlemek için acilen müdahale etmesi ve tüm uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden ve İsrailli yöneticilerin cezalandırılmasını gerektiren savaş suçlarını oluşturan suçlardan İsrail'i sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Netanyahu, bugün Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söylemişti.

İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.